Рада провалила увольнение Пацкана с должности председателя Счетной палаты

Верховная Рада 1 декабря провалила увольнение с должности председателя Счетной палаты Валерия Пацкана. За соответствующий проект постановления проголосовали всего 215 народных депутатов.

Детали голосования сообщил нардеп Ярослав Железняк на своей странице в телеграмме.

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Как происходило голосование

По словам Железняка, некоторые партии проигнорировали голосование, в частности, "Европейская Солидарность", "Батькивщина" и "За будущее". Ни один из членов этих партий не высказался "за" увольнение Пацкана. В целом голосование выглядело так:

"Слуга народа" – 171;

"Европейская Солидарность" – 0;

"Родина" – 0;

"Платформа за жизнь и мир" – 13;

"За будущее" – 0;

"Голос" – 1;

"Доверие" – 14;

"Восстановление Украины" – 13;

Внефракционные – 3;

Как сообщалось, 4 ноября Валерий Пацкан написал заявление об отставке. Позже бюджетный комитет рекомендовал Верховной Раде поддержать его увольнение. Однако уже 30 ноября Пацкан написал письмо на спикера ВР и фракции, что отзывает свое заявление об освобождении от должности.

Пацкану сообщили о подозрении

В октябре НАБУ и САП сообщили о подозрении главе Счетной палаты и народному депутату 8 созыва Валерию Пацкану в незаконном получении 117,65 тысячи гривен компенсации за жилье. В сентябре 2017 года экс-нардеп, "в настоящее время занимающий одну из руководящих должностей в Счетной палате", подал в Аппарат Верховной Рады заявление о ежемесячной компенсации стоимости аренды жилья или аренды гостиничного номера.

Однако, по версии следствия, к моменту подачи этого заявления нардеп уже имел в собственности квартиру в новостройке на Печерске в Киеве, пригодную для проживания. Несмотря на это, в течение следующих шести с половиной месяцев он получал средства из бюджета парламента.

Сам Пацкан считает подозрение необоснованным.

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