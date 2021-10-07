Утром в пятницу свои выступления продолжат народные депутаты в обсуждении кандидатур спикера. Также именно после этого состоится голосование.

Стоит прочитать Политтехнолог, бывший регионал и наличный магнат: что известно об экс-спикере Дмитрии Разумкове

При этом свою работу 7 октября нардепы продолжили: в 16:00 стартовало внеочередное заседание.

На должность спикера претендуют несколько кандидатов

Отметим, что на должность спикера Верховной Рады фракции и отдельные нардепы выдвинули несколько кандидатов. От "Слуги народа" делегировали Руслана Стефанчука, а от "Европейской солидарности" – Яну Зинкевич.

Нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко предложил кандидатуру Гео Лероса, Лерос ответил взаимностью и предложил на спикера Гончаренко. Объединение "Справедливость" выдвинуло кандидатом главу фракции "Голос" Ярослава Железняка.

Железняк и Лерос свои кандидатуры сняли

Перед стартом обсуждения все кандидаты заявили о конфликте интересов и сказали, что не будут участвовать в обсуждении и голосовании. И Железняк, и Лерос во время выступлений сняли свои кандидатуры. Гончаренко в списке кандидатов остался.

Стефанчук поблагодарил за мандат доверия

Кандидат от монобольшинства Руслан Стефанчук поблагодарил фракцию "Слуга народа" за мандат доверия.

Больше чем 2 года назад, произнося свою речь как кандидат на должность первого вице-спикера, я сказал, что этот этап мы можем связать с двумя главными вещами – с доверием и ответственностью. Эти постулаты не потеряли своей актуальности,

– заверил Стефанчук.

Претендентка на должность председателя Верховной Рады Яна Зинкевич с трибуны рассказала о себе и о своих намерениях на посту главы парламента. Часть, в которой политик вспомнила свое участие в войне на Востоке, нардепы встретили аплодисментами и стоя.

Ранее Похоже на публичное шоу разводящихся супругов – "слуга" об отзыве Разумкова

Разумкова "сняли" с должности 284 голосами

Отметим, что ранее депутаты 284 голосами отозвали с должности спикера Дмитрия Разумкова. "За" было 284 нардепа, против – 74, 6 – воздержались, а 24 не голосовали. Во время своего выступления перед голосованием председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко подчеркнул, что Разумков – больше не член команды, поэтому не может занимать должность спикера, потому что делегирован именно этой командой.