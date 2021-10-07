Народный депутат отметила, что люди любят читать такие истории в интернете – "грязные, с копанием в белье".

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"Слуга" об отзыве Разумкова

Очень похоже на публичное шоу супругов, которые расстаются... На фоне энергетического кризиса, пандемии – не самый актуальный вопрос повестки дня,

– написала Василевская.

Она считает, что обе стороны "могли бы перенести свои распри из публики на закрытые кабинеты и избежать опасных последствий, которые могут быть в результате политического кризиса".

Нардеп также поблагодарила Разумкова за его работу. "Он замечательный спикер. Если бы была возможность проголосовать за спикера из фракции "Слуги народа", я бы снова проголосовала за Разумкова", – подчеркнула она.

Однако добавила, что экс-глава Рады давно решил начать собственный политический путь, который мало совпадает с курсом "Слуги народа". Он имеет на это право, считает Василевская, однако от этого "потеряют все".

Отставка Разумкова: коротко

Текст сообщения Ольги Василевской-Смаглюк:

Рассматриваем отставку Разумкова.

Очень похоже на публичное шоу супругов, которые расстаются. Люди любят читать такие истории в Интернете. Грязные с копанием в белье. На фоне энергетического кризиса, пандемии – не самый актуальный вопрос повестки дня. Как по мне, обе стороны могли бы перенести свои распри из публики в закрытые кабинеты и избежать опасных последствий, которые могут быть в результате политического кризиса.

Я лично благодарю Разумкова за его работу. Он замечательный спикер. Если бы была возможность проголосовать за спикера из фракции СН, я бы снова проголосовала за Разумкова.

Но Дмитрий Александрович уже давно решил начать собственный политический путь, который мало совпадает с курсом Слуги народа. Он имеет на это право.

Я уверена, что потеряют от этого все. К сожалению.