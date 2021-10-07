Народный депутат отметила, что люди любят читать такие истории в интернете – "грязные, с копанием в белье".
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"Слуга" об отзыве Разумкова
Очень похоже на публичное шоу супругов, которые расстаются... На фоне энергетического кризиса, пандемии – не самый актуальный вопрос повестки дня,
– написала Василевская.
Она считает, что обе стороны "могли бы перенести свои распри из публики на закрытые кабинеты и избежать опасных последствий, которые могут быть в результате политического кризиса".
Нардеп также поблагодарила Разумкова за его работу. "Он замечательный спикер. Если бы была возможность проголосовать за спикера из фракции "Слуги народа", я бы снова проголосовала за Разумкова", – подчеркнула она.
Однако добавила, что экс-глава Рады давно решил начать собственный политический путь, который мало совпадает с курсом "Слуги народа". Он имеет на это право, считает Василевская, однако от этого "потеряют все".
Отставка Разумкова: коротко
- Официальная процедура отзыва Дмитрия Разумкова с должности спикера стартовала 4 октября.
- Уже 5 октября нардепы отстранили его от ведения заседаний на 2 дня.
- 7 октября на внеочередном заседании парламентарии проголосовали за отставку Разумкова с должности председателя Верховной Рады. В "Слуге народа", которая инициировала отзыв парламентария с должности, заявили, что Разумков отступил от общих принципов и больше не является членом команды.
- Сам уже экс-председатель Рады в своей речи напомнил о предвыборных обещаниях и поблагодарил за 2 года работы. Он добавил, что его принципы не изменились. Напоследок Разумков призвал всех оставаться людьми.
Текст сообщения Ольги Василевской-Смаглюк:
Рассматриваем отставку Разумкова.
Очень похоже на публичное шоу супругов, которые расстаются. Люди любят читать такие истории в Интернете. Грязные с копанием в белье. На фоне энергетического кризиса, пандемии – не самый актуальный вопрос повестки дня. Как по мне, обе стороны могли бы перенести свои распри из публики в закрытые кабинеты и избежать опасных последствий, которые могут быть в результате политического кризиса.
Я лично благодарю Разумкова за его работу. Он замечательный спикер. Если бы была возможность проголосовать за спикера из фракции СН, я бы снова проголосовала за Разумкова.
Но Дмитрий Александрович уже давно решил начать собственный политический путь, который мало совпадает с курсом Слуги народа. Он имеет на это право.
Я уверена, что потеряют от этого все. К сожалению.