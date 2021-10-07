Народна депутатка зазначила, що люди люблять читати такі історії в інтернеті – "брудні, з порпанням в білизні".
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"Слуга" про відкликання Разумкова
Дуже схоже на публічне шоу подружжя, яке розлучається... На фоні енергетичної кризи, пандемії – не найактуальніше питання порядку денного,
– написала Василевська.
Вона вважає, що обидві сторони "могли б перенести свої чвари з публіки на закриті кабінети й уникнути небезпечних наслідків, які можуть бути в результаті політичної кризи".
Нардепка також подякувала Разумкову за його роботу. "Він чудовий спікер. Якби була можливість проголосувати за спікера з фракції "Слуги народу", я б знову проголосувала за Разумкова", – наголосила вона.
Однак додала, що ексглава Ради давно вирішив почати власний політичний шлях, який мало збігається з курсом "Слуги народу". Він має на це право, вважає Василевська, однак від цього "втратять всі".
Відставка Разумкова: коротко
- Офіційна процедура відкликання Дмитра Разумкова з посади спікера стартувала 4 жовтня.
- Вже 5 жовтня нардепи відсторонили його від ведення засідань на 2 дні.
- 7 жовтня на позачерговому засіданні парламентарі проголосували за відставку Разумкова з посади голови Верховної Ради. У "Слузі народу", яка ініціювала відкликання парламентаря з посади, заявили, що Разумков відступив від загальних принципів і більше не є членом команди.
- Сам вже ексголова Ради у своїй промові нагадав про передвиборчі обіцянки та подякував за 2 роки роботи. Він додав, що його принципи не змінилися. Наостанок Разумков закликав усіх залишатися людьми.
Текст допису Ольги Василевської-Смаглюк:
Розглядаємо відставку Разумкова.
Дуже схоже на публічне шоу подружжя, яке розлучається. Люди люблять читати такі історії в Інтернеті. Брудні з порпанням в білизні. На фоні енергетичної кризи, пандемії - не найактуальніше питання порядку денного. Як на мене, обидві сторони могли б перенести свої чвари з публіки на закриті кабінети й уникнути небезпечних наслідків, які можуть бути в результаті політичної кризи.
Я особисто дякую Разумкову за його роботу. Він чудовий спікер. Якби була можливість проголосувати за спікера з фракції СН, я б знову проголосувала за Разумкова.
Але Дмитро Олександрович вже давно вирішив почати власний політичний шлях, який мало збігається з курсом Слуги народу. Він має на це право.
Я впевнена, що втратять від цього всі. На жаль.