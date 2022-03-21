Рада обратилась в Еврокомиссию и Европарламент, чтобы ускорить вступление Украины в ЕС

Верховная Рада направила обращение руководству Еврокомиссии и Европарламента. В нем политики просят коллег ускорить вступление Украины в Евросоюз.

Обращение подписали руководство Верховной Рады, главы депутатских фракций и групп. Они подчеркнули, что решение о безотлагательном вступлении Украины в ЕС станет ключевым фактором сдерживания российской агрессии.

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Просим Вас способствовать быстрому получению положительного заключения Еврокомиссии относительно предоставления Украине статуса кандидата как начального шага к ускоренному получению полноправного членства в ЕС,

– говорится в сообщении.

Это решение позволило бы начать предварительные переговоры между Советом Европы и Украиной. Оно также стало бы символом вознаграждения украинского народа в его борьбе за свободу, демократию и европейские ценности.

Председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк отметила, что за последние годы наша страна сделала много для того, чтобы стать частью ЕС. Поэтому пришло время предоставить Украине статус кандидата.

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