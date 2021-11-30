Рада обратилась в Кабмин с требованием создания Госслужбы Украины по делам детей

Верховная Рада обратилась в Кабинет министров с требованием создать государственную службу Украины по делам детей. Она станет центральным органом исполнительной власти в сфере защиты прав несовершеннолетних.

Соответствующее постановление №6135 инициировали профильный подкомитет по делам семьи и детей, а также члены ВСК по защите прав ребенка. Во время заседания 30 ноября документ поддержали 349 нардепов.

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Разветвленная система органов государственной власти, которые занимаются вопросами защиты прав детей (6 министерств, органы местного самоуправления и местные органы исполнительной власти), отсутствие единого центрального органа исполнительной власти, который должен заниматься вопросами защиты прав детей, приводит к бюрократическому хаосу и препятствует своевременному и полному решению вопросов в этой сверхчувствительной сфере,

– отмечается в постановлении.

Чем будет заниматься Госслужба по делам детей:

действенная система мониторинга неблагополучных семей;

оказание реальной помощи семьям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах;

оперативное принятие решения в интересах ребенка;

поддержка семейных форм воспитания;

развитие социальных услуг для детей.

Действенная система защиты детей в стране отсутствует

Кабинет Министров Украины в месячный срок должен проинформировать Верховную Раду Украины о выполнении этого постановления.

Глава ВСК по защите прав ребенка Павел Сушко отметил, что отсутствие единой государственной политики в сфере защиты детства привело к возникновению системных проблем.

К этому решению мы как члены профильного ВСК пришли сложным путем поиска такой формы работы, которая бы позволяла решить проблемы ребенка комплексно. Безусловно толчком стали те ужасные случаи с детьми, которые в последнее время наблюдаем,

– сказал народный депутат.

Павел Сушко напомнил, что в пожаре в Хмельницкой области из-за халатности родителей погибли 4 детей. В Кривом Роге мать довела 15-летнюю девочку с инвалидностью до истощения.

"Все эти случаи свидетельствуют о том, что действенная система защиты детей в стране отсутствует", – подчеркнул он.