Важный шаг судебной реформы: Рада одобрила перезапуск ВККС с правками Зеленского

Верховная Рада 13 июля приняла законопроект о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей. Учли предложения президента Владимира Зеленского.

За законопроект №3711-д проголосовали 305 нардепов. Самое главное, что инициатива восстанавливает работу ВККС.

К теме Осенью получим обновленніе ВСП и ВККС, – Вениславский

Суть законопроекта

Документ определяет порядок формирования ВККС. Кроме того, дает четкие сроки внесения кандидатур в состав Конкурсной комиссии по вопросам добропорядочности и требования к этим кандидатам.

Также инициатива формирует порядок проведения конкурсов и совершенствует организацию работы и заседаний ВККС.

Правки Зеленского

Зеленский внес в документ 6 предложений.

ВККСУ может начать работу, если в ее составе будет минимум 11 членов из 16. Однако теперь минимум 6 из них должны быть из числа судей или судей в отставке.

Конкурсная комиссия и ее члены не смогут привлекать к работе КК экспертов и специалистов.

Последние также не будут иметь доступ ко всем документам и информации, что предоставляют кандидаты. Однако, по запросу члена комиссии, приобщиться к работе могут помощники и переводчики.

Положение о выполнении полномочий председателем Высшего совета правосудия в процедурах формирования конкурсной комиссии тоже изменили. Отправлять обращения субъектам формирования, подписывать решения о формировании первого состава может не только председатель ВРУ, но и исполняющий его обязанности.

Из закона исключили положение о паритетности представителей Совета судей и международных экспертов, когда Конкурсная комиссия принимает решение.