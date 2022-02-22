Рада одобрила постановление-ответ на "признание" Россией боевиков
Верховная Рада 22 февраля приняла постановление-ответ на "признание" Россией фейковых "республик" на оккупированном Донбассе. Констатировали, что Кремль усиливает агрессию и нарушает территориальную целостность нашего государства.
Текст заявления парламента зачитал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. Он напомнил, что накануне Владимир Путин "признал" боевиков и приказал ввести войска на Донбасс.
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Постановление поддержали 336 нардепов.
О чем говорится в постановлении
Стефанчук напомнил, что Россия нарушила Устав ООН и Будапештский меморандум.
Этим решением Россия осуществила акт очередной агрессии и в очередной раз грубо нарушила государственный суверенитет и территориальную целостность Украины,
– подчеркнул спикер.
Россия вышла из "Минска"
Россия одобрила такие шаги вопреки мирным усилиям Украины и мира. Приняв решение, Москва фактически вышла из минских договоренностей и разрушила переговорный процесс в нормандском формате.
Решение Путина не имеет юридических последствий
Стефанчук подчеркнул, что есть временно оккупированные территории Крыма и Донецкой и Луганской областей. Любых других образований в Украине не существует. Таким образом решение президента государства-агрессора не несет никаких юридических последствий.
Украина призывает Кремль отказаться от своих шагов и отменить "признание".
Также Рада призвала международные организации и иностранные правительства не признавать фейковые "республики" и осудить действия Москвы. Подчеркнули, что следует ввести серьезные санкции, которые бы включали заморозку "Северного потока-2", отключение России от системы SWIFT.
Россия – агрессор
Ответственность за резкое ухудшение ситуации с безопасностью лежит на России.
Россия является агрессором и стороной конфликта. Все это время ее войска находились и продолжают находиться на временно оккупированных территориях Украины,
– напомнил Стефанчук.
Он добавил, что Москва прибегала к пропаганде и дезинформации, чтобы создать повод для "признания" боевиков.
Украина должна направить запрос в ООН относительно проведения консультаций. Верховная Рада поддерживает инициативу президента о созыве расширенного заседания Совбеза Организации, ведь Украине нужны реальные гарантии безопасности.
Наконец в парламенте призвали мир ускорить предоставление Украине оборонной помощи, а также поддержать экономику.
Что этому предшествовало
- Президент России Владимир Путин 21 февраля официально "признал" фейковые псевдореспублики на Донбассе.
- В указах предусмотрели ввод российских войск на Донбасс – якобы для мира.
- Украина сразу созвала заседание Совета национальной безопасности и обороны.
- Международное сообщество осудило шаги Москвы и пообещало серьезные санкции.
- Президенту Владимиру Зеленскому уже направили запрос МИД о расторжении дипломатических отношений с Россией.
Важно – обращение Владимира Зеленского относительно ситуации на Донбассе: