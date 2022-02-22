Рада одобрила постановление-ответ на "признание" Россией боевиков

Верховная Рада 22 февраля приняла постановление-ответ на "признание" Россией фейковых "республик" на оккупированном Донбассе. Констатировали, что Кремль усиливает агрессию и нарушает территориальную целостность нашего государства.

Текст заявления парламента зачитал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. Он напомнил, что накануне Владимир Путин "признал" боевиков и приказал ввести войска на Донбасс.

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Постановление поддержали 336 нардепов.

О чем говорится в постановлении

Стефанчук напомнил, что Россия нарушила Устав ООН и Будапештский меморандум.

Этим решением Россия осуществила акт очередной агрессии и в очередной раз грубо нарушила государственный суверенитет и территориальную целостность Украины,

– подчеркнул спикер.

Россия вышла из "Минска"

Россия одобрила такие шаги вопреки мирным усилиям Украины и мира. Приняв решение, Москва фактически вышла из минских договоренностей и разрушила переговорный процесс в нормандском формате.

Решение Путина не имеет юридических последствий

Стефанчук подчеркнул, что есть временно оккупированные территории Крыма и Донецкой и Луганской областей. Любых других образований в Украине не существует. Таким образом решение президента государства-агрессора не несет никаких юридических последствий.

Украина призывает Кремль отказаться от своих шагов и отменить "признание".

Также Рада призвала международные организации и иностранные правительства не признавать фейковые "республики" и осудить действия Москвы. Подчеркнули, что следует ввести серьезные санкции, которые бы включали заморозку "Северного потока-2", отключение России от системы SWIFT.

Россия – агрессор

Ответственность за резкое ухудшение ситуации с безопасностью лежит на России.

Россия является агрессором и стороной конфликта. Все это время ее войска находились и продолжают находиться на временно оккупированных территориях Украины,

– напомнил Стефанчук.

Он добавил, что Москва прибегала к пропаганде и дезинформации, чтобы создать повод для "признания" боевиков.

Украина должна направить запрос в ООН относительно проведения консультаций. Верховная Рада поддерживает инициативу президента о созыве расширенного заседания Совбеза Организации, ведь Украине нужны реальные гарантии безопасности.

Наконец в парламенте призвали мир ускорить предоставление Украине оборонной помощи, а также поддержать экономику.

Что этому предшествовало

Президент России Владимир Путин 21 февраля официально "признал" фейковые псевдореспублики на Донбассе.

В указах предусмотрели ввод российских войск на Донбасс – якобы для мира.

Украина сразу созвала заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Международное сообщество осудило шаги Москвы и пообещало серьезные санкции.

Президенту Владимиру Зеленскому уже направили запрос МИД о расторжении дипломатических отношений с Россией.

Важно – обращение Владимира Зеленского относительно ситуации на Донбассе: