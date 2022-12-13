Рада одобрила закон о нацменьшинствах, который был условием для вступления в ЕС

Верховная Рада 13 декабря одобрила законопроект о национальных меньшинствах. Это было одним из главных условий для того, чтобы Украина могла вступить в Евросоюз.

За законопроект №324 проголосовали 324 парламентария. Закон был одобрен в целом.

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Одно из главных требований к кандидатству Украины в ЕС выполнено,

– заявил нардеп Ярослав Железняк.

Что предусматривает закон о национальных меньшинствах

Закон №324 должен усовершенствовать реализацию прав национальных меньшинств и основы государственной политики по отношению к ним. Речь идет о правах на самоидентификацию, язык, образование, участие в политической, экономической, общественной и культурной жизни Украины и т.д.

Вступление Украины в ЕС: последние новости

Недавно Рада Евросоюза объявила о предоставлении Украине 18 миллиардов евро в долгосрочный кредит. Политолог Николай Давидюк считает, что это знак того, что европейские страны осознали – Украина точно станет членом ЕС.

Министр по вопросам климата и Европы при МИД Германии Анна Люрманн заявила, что уже в ближайшее время могут начаться переговоры о вступлении Украины в ЕС. Давидюк отметил, что в случае, если наша страна станет членом ЕС, это будет победой и разгромом Владимира Путина.