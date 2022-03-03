Рада одобрила законопроект о гражданском оружии – без ограничений на его использование

Россия уже седьмой день ведет агрессивную войну против мирного народа Украины. Чтобы остановить врага, Верховная Рада Украины приняла 14 законов и одно постановление.

Оружие нужно сдать после окончания военного положения

Депутаты поддержали законопроект №7120 "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины".

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Текста законопроекта пока нет на сайте Рады.

По данным СМИ, законопроект предполагает, что граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства могут участвовать в обороне государства и получать огнестрельное оружие.

Те, кто получил оружие, не несут ответственности за его применение против российских оккупантов.

Когда закончится военное положение, оружие и неиспользованные боеприпасы нужно вернуть в полицию не позднее чем через 10 дней после прекращения или отмены действия военного положения в Украине.

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