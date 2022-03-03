Зброю потрібно здати після закінчення воєнного стану

Депутати підтримали законопроєкт №7120 "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України".

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Тексту законопроєкту наразі немає на сайті Ради.

За даними ЗМІ, законопроєкт передбачає, що громадяни України, іноземці та особи без громадянства можуть брати участь в обороні державі та отримувати вогнепальну зброю.

Ті, хто отримали зброю, не несуть відповідальності за її застосування проти російських окупантів.

Коли закінчиться воєнний стан, зброю і невикористані боєприпаси потрібно повернути в поліцію не пізніше, аніж через 10 днів після припинення або скасування дії воєнного стану в Україні.

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