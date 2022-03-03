Відтак в Україні є чинним законопроєкт № 5143 про забезпечення відповідальності осіб, які здійснювали колабораційну діяльність. Крім цього, легалізували постанову № 5144 про встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність.

До теми Рада схвалила законопроєкт про цивільну зброю – без обмежень на її використання

Таке рішення необхідне для безпеки людей. Наразі уряд ще не оприлюднив тексту закону.

Що ще ухвалили в Раді

Парламент проголосував за примусове вилучення російського майна в Україні. Мовиться про те, що власність Росії та її резидентів здійснюватимуть через суспільну та військову необхідність. окупанти не отримають жодних компенсацій.

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