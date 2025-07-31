Впервые за долгое время Верховная Рада транслирует свое заседание вживую. Депутаты рассматривают законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на онлайн телеканал "Рада". Впервые за долгое время Верховная Рада возвращается к публичности – заседание парламента, где будут рассматривать законопроект №13533 о возвращении независимости НАБУ и САП.

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Верховная Рада снова показывает заседания вживую

Народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Юрчишин выразил надежду, что это лишь первый шаг к полному восстановлению открытости работы Верховной Рады.

По его словам, парламентарии уже имеют предварительную договоренность с председателем ВРУ Русланом Стефанчуком о поиске устойчивого решения относительно постоянных трансляций.

Напомним, телеканал "Рада" прекратил трансляцию заседаний Верховной Рады после полномасштабного вторжения России в Украину. Впрочем, ряд общественных организаций и медиа неоднократно призывали парламент вернуть онлайн-трансляции, чтобы обеспечить прозрачность принятия решений.

Только 28 июля совместное заявление с таким призывом подписали 30 ОО и более 20 украинских медиа. Одной из главных причин стала необходимость общественного контроля при рассмотрении ключевого законопроекта о независимости НАБУ и САП.