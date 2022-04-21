Рада определила 19 февраля 2014 начала временной оккупации Россией территорий Украины

Верховная Рада приняла закон, определяющий начало войны с Россией. Такой датой назвали 19 февраля 2014 года, когда оккупанты захватили отдельные объекты нефтегазодобычи.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады. Законопроект называется "О внесении изменений в некоторые законы Украины о регулировании правового режима на временно оккупированной территории Украины".

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За него проголосовали 300 народных депутатов. Согласно закону, датой временной оккупации Крыма следует считать 20 февраля 2014, а отдельные территории Донецкой и Луганской областей с 7 апреля 2014 года.

Военное положение в Украине

Верховная Рада продлила военное положение в Украине, которое было введено 24 февраля. С 25 апреля оно продлится еще 30 дней. Во время этого периода продолжат усиленно охранять объекты государственного значения, вводить комендантский час, запретят проводить массовые акции и т.д.

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