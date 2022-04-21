Про це мовиться на сайті Верховної Ради. Законопроєкт має назву "Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання правового режиму на тимчасово окупованій території України".

До теми Окупанти планують провести так званий "референдум" ще й на Харківщині

За нього проголосували 300 народних депутатів. Згідно з законом, датою тимчасової окупації Криму слід вважати 20 лютого 2014 року, а окремі території Донецької та Луганської областей з 7 квітня 2014 року.

Воєнний стан в Україні

Верховна Рада продовжила воєнний стан в Україні, який запровадили 24 лютого. Від 25 квітня він триватиме ще 30 днів. Під час цього періоду продовжать посилено охороняти об'єкти державного значення, запроваджувати комендантську годину, заборонять проводити масові акції тощо.

Зверніть увагу – росіяни планують захопити нові міста до 9 травня: дивіться відео