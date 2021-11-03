Рада планирует лишить ОАСК права отменять решения Кабмина

Нардепы поддержали законодательную инициативу о лишении Окружного административного суда Киева права отменять решения Кабинета Министров. Планируется, что такие полномочия будет иметь только Верховный Суд.

Президентский законопроект № 5067 приняли 254 депутата сейчас только в первом чтении.

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Что предусматривает законопроект

Документом предлагается определить, что Верховному Суду как суду первой инстанции подсудны дела по обжалованию нормативно-правовых актов:

Кабинета Министров,

министерства или иного центрального органа исполнительной власти,

Национального банка Украины или другого субъекта властных полномочий, полномочия которого распространяются на всю территорию Украины.

Предлагается исключить соответствующие категории дел из исключительной подсудности Окружного административного суда Киева. Судом апелляционной инстанции по указанным выше делам является Большая палата Верховного суда.

Также этим законопроектом уточняется значение термина "нормативно-правовой акт" для целей Кодекса административного судопроизводства Украины.

Что это значит

Как пояснили в Центре противодействия коррупции, ОАСК не будет рассматривать обжалование нормативно-правовых актов Кабмина, Нацбанка, министерств и других органов исполнительной власти. Поскольку его территориальная юрисдикция распространяется на Киев, то законопроект предлагает новый порядок.

Именно подсудность скандального ОАСК и является одним из оснований для критики суда. Ведь из-за возможности бесконтрольно влиять на ключевые процессы в стране, этот суд и стал тем правовым монстром, которого мы имеем до сих пор,

– подчеркнули в ЦПК.

Следовательно, законопроект предусматривает, что споры с вышеуказанными субъектами будут подсудны Верховному Суду как первой инстанции.