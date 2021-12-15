Рада планирует собраться на внеочередное заседание 16 декабря
Источник:Интерфакс-Украина
Верховная Рада может собираться 16 декабря на внеочередное заседание. В парламенте уже собрались для этого подписи, вероятно, депутаты будут рассматривать законопроект, касающийся шахтеров.
Об этом сообщил первый вице-спикер парламента Александр Корниенко. Внеочередное заседание инициировал нардеп Михаил Волынец.
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Могут рассмотреть законопроект о стабилизации работы шахт
По словам Корниенко, нардепы могут рассмотреть законопроект №5891-1. Он касается выделения 2,4 миллиарда гривен для стабилизации работы шахт государственной формы собственности.
Запустился процесс: Стефанчук будет назначать на завтра внеочередное заседание, наверное, после окончания основного. Это заседание по одному вопросу пока,
– пояснил Корниенко.
Первый вице-спикер отметил, что сейчас в аппарате Рады нет подписных листов за проведение внеочередного заседания, которое инициировала нардепка Анна Скороход. Оно должно было касаться защиты прав физических лиц предпринимателей.
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Что известно о выплатах заработных плат шахтерам:
- Ранее в Кабмине пообещали выделить на погашение долга перед шахтерами 700 миллионов гривен.
- Их должны выплатить работникам государственных угледобывающих предприятий.
- Дополнительно еще около 90 миллионов перераспределят из бюджетных программ Министерства энергетики благодаря экономии средств.
- В Минэнергетики говорят, что 370 миллионов уже выделили.
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