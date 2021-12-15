Рада планирует собраться на внеочередное заседание 16 декабря

Верховная Рада может собираться 16 декабря на внеочередное заседание. В парламенте уже собрались для этого подписи, вероятно, депутаты будут рассматривать законопроект, касающийся шахтеров.

Об этом сообщил первый вице-спикер парламента Александр Корниенко. Внеочередное заседание инициировал нардеп Михаил Волынец.

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Могут рассмотреть законопроект о стабилизации работы шахт

По словам Корниенко, нардепы могут рассмотреть законопроект №5891-1. Он касается выделения 2,4 миллиарда гривен для стабилизации работы шахт государственной формы собственности.

Запустился процесс: Стефанчук будет назначать на завтра внеочередное заседание, наверное, после окончания основного. Это заседание по одному вопросу пока,

– пояснил Корниенко.

Первый вице-спикер отметил, что сейчас в аппарате Рады нет подписных листов за проведение внеочередного заседания, которое инициировала нардепка Анна Скороход. Оно должно было касаться защиты прав физических лиц предпринимателей.

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Что известно о выплатах заработных плат шахтерам:

Ранее в Кабмине пообещали выделить на погашение долга перед шахтерами 700 миллионов гривен.

Их должны выплатить работникам государственных угледобывающих предприятий.

Дополнительно еще около 90 миллионов перераспределят из бюджетных программ Министерства энергетики благодаря экономии средств.

В Минэнергетики говорят, что 370 миллионов уже выделили.

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