Про це повідомив перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко. Позачергове засідання ініціював нардеп Михайло Волинець.

Нещодавно Перекинув через охорону: нардеп проніс у Раду касовий апарат – скандальне відео

Можуть розглянути законопроєкт щодо стабілізації роботи шахт

За словами Корнієнка, нардепи можуть розглянути законопроєкт №5891-1. він стосується виділення 2,4 мільярда гривень для стабілізації роботи шахт державної форми власності.

Запустився процес: Стефанчук призначатиме на завтра позачергове засідання, напевно, після закінчення основного. Це засідання з одного питання поки що,

– пояснив Корнієнко.

Перший віцеспікер наголосив, що наразі в апараті Ради немає підписних листів за проведення позачергового засідання, яке ініціювала нардепка Ганна Скороход. Воно мало стосуватись захисту прав фізичних осіб підприємців.

Варто прочитати Рада не відкликатиме законопроєкт про перехідний період на Донбасі через реакцію Росії

Що відомо про виплати заробітних плат шахтарям:

Раніше у Кабміні пообіцяли виділити на погашення боргу перед шахтарями 700 мільйонів гривень.

Їх мають виплатити працівникам державних вугледобувних підприємств.

Додатково ще близько 90 мільйонів перерозподілять з бюджетних програм Міністерства енергетики завдяки економії коштів.

У Міненергетики кажуть, що 370 мільйонів вже виділили.

Дивіться в "Антидот" про долю вугільних шахт в Україні: