Рада планирует во время чрезвычайного положения работать в постоянном режиме

Верховная Рада по просьбе СНБО 23 февраля должна проголосовать за введение чрезвычайного положения в Украине. В парламенте сообщили, в каком режиме планируют работать при таких условиях.

Следовательно, парламент перейдет на постоянный режим работы. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

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Как именно будет выглядеть работа Рады

Согласно постановлению будут проходить пленарные заседания и работа в комитетах, временных специальных и следственных комиссиях. Депутаты будут работать во фракциях или в своих группах. Также будут ездить в командировки по распоряжению главы парламента.

В то время, когда пленарные заседания не предусмотрены, их могут проводить по предложению согласительного совета. В то же время, заседание согласительного совета созывает председатель парламента, или, при необходимости, его первый заместитель.

Заседания комитетов созывают их председатели или если есть инициатива от большинства их членов.

Постановление вступит в силу с того дня, как нардепы проголосуют за введение чрезвычайного положения в Украине.

Чрезвычайное состояние в Украине

К введению чрезвычайного положения в Украине прибегают из-за российской агрессии против нашего государства. Об этом решении просил СНБО. Ограничения должны быть на всей территории кроме Донецкой и Луганской областей.

Областные комиссии, в которые будут входить представители всех органов государственной и местной власти, будут анализировать ситуацию на местах и ​​вводить определенные меры, предусматривающие режим чрезвычайного положения.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, ограничения могут как ужесточать, так и ослаблять.

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