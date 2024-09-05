Рада поддержала назначение Точицкого на должность министра культуры

5 сентября в парламенте состоялось голосование за нового главу Минкульта. Им стал Николай Точицкий.

Кандидатуру Николая Точицкого поддержали 252 депутата. Последние три года чиновник был замглавы МИД.

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Что известно о Николае Точицком

57-летний Николай Точицкий с сентября 2021 года по апрель 2024 года работал в Министерстве иностранных дел.

С 2017 по 2021 годы он был послом Украины в Великом Герцогстве Люксембург по совместительству. До этого 5 лет Точицкий был послом Украины в Королевстве Бельгия, представителем Украины при ЕС и Европейском Сообществе по атомной энергии по совместительству.

Также одно время чиновник работал как постоянный представитель Украины при Совете Европы, генеральный консул Украины в Сан-Франциско и т.д.

По образованию Точицкий – филолог французского и английского языков. Также он имеет образование по специальности "юрист-международник". Обе специальности чиновник получил в КНУ имени Шевченко. В 1999 году он также завершил обучение в Женевском центре политики безопасности.

"Украинская правда" писала, что Точицкий был однокурсником Андрея Ермака в ИМО – нынешнего главы Офиса Президента.