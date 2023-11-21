Рада поддержала назначение Виталия Коваля главой Фонда госимущества

Верховная Рада Украины назначила главу Ровненской ОВА Виталия Коваля руководителем Фонда госимущества. На этом посту он заменит Рустема Умерова, возглавившего Минобороны.

О результатах голосования относительно назначения Коваля на должность главы Фонда государственного имущества Украины сообщил нардеп Ярослав Железняк. Как свидетельствует сообщение депутата, "за" проголосовало 279 нардепов, пишет 24 Канал.

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Коваль заявил о перезагрузке работы Фонда

Коваль был начальником Ровненской ОВА более 4 лет. В своих соцсетях он прокомментировал назначение на должность главы Фонда государственного имущества.

Коваль подчеркнул, что важно перезагрузить работу Фонда.

Именно на это учреждение и на меня, как нового руководителя, возлагается большая ответственность – работать на победу Украины. Задача, чтобы все средства, сгенерированные фондом, шли на обороноспособность и укрепление государства,

– отметил он.

До сентября 2023 года главой Фонда госимущества был Рустем Умеров. Однако он возглавил Минобороны после отставки Алексея Резникова.

Кресло главы ФГИУ предлагали руководительнице Антимонопольного комитета Украины Ольге Пищанской.

Пищанская отказалась от новой должности и впоследствии покинула Антимонопольный комитет. Вместо нее АМКУ возглавил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Что известно о Ковале