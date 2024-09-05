Рада поддержала отставку Верещук с должности министра

Верховная Рада поддержала отставку Ирины Верещук с должности министра.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк. Заметим, что это повторное голосование за отставку Верещук. Вчера, 4 сентября – нардепы провалили голосование за ее увольнение.

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"Рада повторно рассмотрела и поддержала увольнение Ирину Верещук с должности Вице-премьер-министра – Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, – сообщил нардеп.



Нардепы поддержали увольнение Верещук / Фото из телеграмма Железняка

Также депутат сообщил, что Ирина Верещук сегодня пришла в Раду, а народные депутаты встретили ее аплодисментами.

Верещук будет работать в ОП

Руководитель фракции Давид Арахамия еще вчера сообщил, что Верещук переходит в Офис президента Украины (ОП), где будет работать профильной заместителем руководителя ОП.

Это подтвердила и сама Ирина Верещук.

"Президент сказал, что я ему нужна в ОПУ. Поэтому перехожу на должность заместителя председателя ОПУ. Служу Украинскому народу!" - написала Верещук.

Справочно. Ирина Верещук была главой Минреинтеграции с ноября 2021 года. До того она 5 лет была городским головой города Рава-Русская Львовской области.