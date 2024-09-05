Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. Зауважимо, що це повторне голосування за відставку Верещук. Вчора, 4 вересня – нардепи провалили голосування за її звільнення.

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"Рада повторно розглянула і підтримала звільнення Ірину Верещук з посади Віцепрем'єр-міністра – Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, – повідомив нардеп.



Нардепи підтримали звільнення Верещук / Фото з телеграму Железняка

Також депутат повідомив, що Ірина Верещук сьогодні прийшла у Раду, а народні депутати зустріли її оплесками.

Верещук працюватиме в ОП

Керівник фракції Давид Арахамія ще вчора повідомив, що Верещук переходить в Офіс президента України (ОП), де буде працювати профільною заступницею керівника ОП.

Це підтвердила і сама Ірина Верещук.

"Президент сказав, що я йому потрібна в ОПУ. Тому переходжу на посаду заступника голови ОПУ. Служу Українському народові!" — написала Верещук.

Довідково. Ірина Верещук була очільнецею Мінреінтеграції з листопада 2021 року. До того вона 5 років була міською головою міста Рава-Руська Львівської області.