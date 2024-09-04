Учора, 3 вересня, низка міністрів подали заяви про відставку. Серед них була Ірина Верещук. Вона пояснила своє рішення як частину перезавантаження в уряді.

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Як голосували у Раді

Більшість нардепів не погодилися зі звільненням Ірини Верещук з посади Віцепрем’єр-міністра – Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Відставку Верещук підтримали лише 214 депутатів.

Як голосували за звільнення Ірини Верещук / Фото Ярослав Железняк

Рада також провалила звільнення Віталія Коваля з посади Голови Фонду державного майна України. За відставку проголосувало 225 депутатів.

Як голосували за звільнення Віталія Коваля / Фото Ярослав Железняк