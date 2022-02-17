Рада поддержала увольнение Сенниченко с должности главы Фонда госимущества

Верховная Рада 17 февраля поддержала увольнение Дмитрия Сенниченко с должности главы Фонда госимущества. Такое решение одобрили 318 нардепов.

Уволили Сенниченко на заседании Верховной Рады в четверг, 17 февраля. Кстати, раньше парламентарии уже пробовали отправить чиновника в отставку, однако им не хватило голосов, сообщает 24 канал.

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Детали о предыдущем голосовании за увольнение Сенниченко

27 января, когда нардепы голосовали на отставку Сенниченко, самого политика в Раде не было. Голосование провалилось из-за неисправности аппарата "Рада". Для того, чтобы еще раз рассмотреть этот вопрос, Сенниченко должен был снова написать заявление на увольнение.

После провала голосования глава Фонда госимущества сразу явился в парламент и написал новое заявление. Он отметил, что пока не рассчитывает на другую должность, потому что хочет провести время с женой и детьми. Однако Сенниченко готов помогать следующему главе Фонда.

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