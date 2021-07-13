Рада поддержала в первом чтении законопроект о совершенствовании деятельности АМКУ

Народные депутаты в первом чтении поддержали законопроект №5431. В этом документе предусматривается наделение Антимонопольного комитета Украины новыми полномочиями.

Говорится также об увеличении зарплат для сотрудников АМКУ. Об этом говорится в пояснительной записке, обнародованной на сайте парламента.

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245 – за. Решение принято! Против – 20, воздержались – 16, не голосовали – 25,

– подытожил Дмитрий Разумков.

Стоит отметить, что профильный комитет по вопросам антикоррупционной политики во время заседания 12 июля признал:

законопроект №5431, который предусматривает проведение реформы законодательства о защите экономической конкуренции, не соответствует требованиям антикоррупционного законодательства.

Со своей стороны НАПК признало проект закона коррупционным. Категорически против него выступили и Ассоциация юристов Украины, Американская торговая палата и ряд других общественных и профессиональных ассоциаций, экспертов.

Владимир Зеленский и его команда не раз убеждали, что реформа АМКУ должна дать старт антитрастовым преобразованиям страны, демонополизации и деолигархизации экономики.