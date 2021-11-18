Рада одобрила законопроект о "тысячи для вакцинированных"

Верховная Рада в четверг, 18 ноября, одобрила в первом чтении законопроект о "тысяче для вакцинированных". "За" отдали свои голоса 259 народных избранников.

Целью проекта является поощрение украинцев вакцинироваться от коронавируса. Ответную инициативу Владимир Зеленский озвучил 15 ноября.

Заметьте "Тысяча Зеленского": Шмигаль объяснил, откуда возьмут деньги на выплаты вакцинированным

Деньги выплатят всем украинцам, которые получили 2 дозы вакцины.

Заявление "Слуги народа"

Нардеп от "Слуги народа" Роксолана Пидласа заявила, что процедуру выдачи денег необходимо запустить в максимально короткие сроки.

В 2021 году государство выделит 3 миллиарда гривен. Этой суммы должно хватить, чтобы свою тысячу гривен получили 3 миллиона вакцинированных украинцев. Кроме того, по меньшей мере 3 миллиарда выделят также в 2022 году.

Позиция и Кабмина, и Верховной Рады, и президента, что будем просить выделять столько денег, сколько нужно, чтобы все, кто сделал 2 прививки, получили свои деньги,

– заявила Пидласа.

Политик отметила, что сейчас в Украине – около 8 миллионов вакцинированных украинцев.

Пидласа о тысяче гривен для вакцинированных: смотрите видео

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