За проект закона №5068, поданный Владимиром Зеленским как неотложный, в первом чтении проголосовали 245 народных депутатов.
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Документ направлен на
- совершенствование деятельности, процедуры отбора и проверки добродетели и этики кандидатов в члены Высшего совета правосудия,
- усиление способности ВСП привлечения к дисциплинарной ответственности путем создания службы дисциплинарных инспекторов.
Законопроект о ВСП: что он предусматривает
В нем описан порядок образования и деятельности Этического совета. В его состав войдут 3 человека из числа судей или судей в отставке, определенные Советом судей Украины, и 3, определенные международными организациями, с которыми Украина не менее 3 лет сотрудничает в сфере предотвращения и противодействия коррупции и в сфере судебной реформы.
Этический совет будет устанавливать соответствие кандидата на должность члена Высшего совета правосудия критериям профессиональной этики и добропорядочности и предоставлять список кандидатов, рекомендованных для избрания на должность члена ВСП.
В проекте определены конкурсные принципы отбора кандидатов для осуществления соответствующим органом назначения члена ВСП, а также порядок деятельности Службы дисциплинарных инспекторов ВСП в качестве самостоятельного структурного подразделения, назначения дисциплинарных инспекторов по результатам конкурса, их правовой статус и объем полномочий.
Что такое Высший совет правосудия
Это фактически главный орган в системе судебной власти страны. Члены ВСП могут полностью контролировать назначение и увольнение судей, их защиту от неправомерных посягательств и привлечения к ответственности.
Законопроект Зеленского о ВСП: основное
- Венецианская комиссия 5 мая обнародовала срочный вывод о законопроекте Владимира Зеленского о конкурсном отборе и проверке членов украинского Высшего совета правосудия.
- В ВСП уже отреагировали на решение Венецианской комиссии. Там отметили, что положительно воспринимают соответствующую позицию.
- Посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас выразил надежду, что Украина прислушается к выводу комиссии.