Рада приняла закон о национальном сопротивлении и увеличила численность ВСУ

Народные депутаты 16 июля проголосовали за президентский законопроект "Об основах национального сопротивления". Документ №5557 приняли во втором чтении и в целом.

Он содержит нормы о территориальной обороне, а также связан с законопроектом №5758 об увеличении численности Вооруженных сил Украины на 11 тысяч человек.

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О территориальной обороне

Целями проекта закона является определение правовых и организационных основ национального сопротивления, основ его подготовки и ведения, задач и полномочий сил безопасности и сил обороны по вопросам национального сопротивления,

– говорится в пояснительной записке.

Законом также определены:

состав, цели и задачи национального сопротивления;

основы построения, организации и ведения территориальной обороны и сопротивления;

порядок подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению;

организация системы управления национальным сопротивлением;

порядок формирования и комплектования воинских частей Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины, добровольческих формирований территориальных общин и сопротивления;

полномочия сил безопасности и сил обороны, государственных органов, органов местного самоуправления по вопросам национального сопротивления;

порядок подготовки, развертывания и ведения территориальной обороны Украины;

финансирование и материально-техническое обеспечение национального сопротивления;

социальная и правовая защита лиц, участвующих в национальном сопротивлении;

ответственность за нарушение законодательства и других нормативно-правовых актов по вопросам национального сопротивления.

Финансирование и материально-техническое обеспечение национального сопротивления планируется осуществлять за счет и в пределах средств Государственного бюджета Украины, местных бюджетов, а также из других не запрещенных законодательством Украины источников.

Сторонники законопроекта считают, что принятие документа и воплощение его положений дадут возможность быстро укрепить оборону государства и превратить тероборону на часть всеобъемлющей системы обороны, которая будет в каждом населенном пункте.

Увеличение численности ВСУ

Проект закона состоит из девяти разделов и 26 статей. Предполагается, что он вступит в силу с 1 января 2022 года.

Кроме этого, 325 народных избранников проголосовали за законопроект №5558 об увеличении численности ВСУ на 11 тысяч военнослужащих в связи с принятием закона "Об основах национального сопротивления".

Следовательно, численность Вооруженных сил увеличат до 261 тысячи человек.

Для реализации этого закона в 2022 году потребуется 2,5 миллиарда гривен.

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