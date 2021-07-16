Рада приняла закон о национальном сопротивлении и увеличила численность ВСУ
Источник:24 канал
Народные депутаты 16 июля проголосовали за президентский законопроект "Об основах национального сопротивления". Документ №5557 приняли во втором чтении и в целом.
Он содержит нормы о территориальной обороне, а также связан с законопроектом №5758 об увеличении численности Вооруженных сил Украины на 11 тысяч человек.
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О территориальной обороне
Целями проекта закона является определение правовых и организационных основ национального сопротивления, основ его подготовки и ведения, задач и полномочий сил безопасности и сил обороны по вопросам национального сопротивления,
– говорится в пояснительной записке.
Законом также определены:
- состав, цели и задачи национального сопротивления;
- основы построения, организации и ведения территориальной обороны и сопротивления;
- порядок подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению;
- организация системы управления национальным сопротивлением;
- порядок формирования и комплектования воинских частей Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины, добровольческих формирований территориальных общин и сопротивления;
- полномочия сил безопасности и сил обороны, государственных органов, органов местного самоуправления по вопросам национального сопротивления;
- порядок подготовки, развертывания и ведения территориальной обороны Украины;
- финансирование и материально-техническое обеспечение национального сопротивления;
- социальная и правовая защита лиц, участвующих в национальном сопротивлении;
- ответственность за нарушение законодательства и других нормативно-правовых актов по вопросам национального сопротивления.
Финансирование и материально-техническое обеспечение национального сопротивления планируется осуществлять за счет и в пределах средств Государственного бюджета Украины, местных бюджетов, а также из других не запрещенных законодательством Украины источников.
Сторонники законопроекта считают, что принятие документа и воплощение его положений дадут возможность быстро укрепить оборону государства и превратить тероборону на часть всеобъемлющей системы обороны, которая будет в каждом населенном пункте.Обратите внимание!
Увеличение численности ВСУ
Кроме этого, 325 народных избранников проголосовали за законопроект №5558 об увеличении численности ВСУ на 11 тысяч военнослужащих в связи с принятием закона "Об основах национального сопротивления".
- Следовательно, численность Вооруженных сил увеличат до 261 тысячи человек.
Для реализации этого закона в 2022 году потребуется 2,5 миллиарда гривен.
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