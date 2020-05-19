Рада приняла законопроект о государственном вещание на оккупированных территориях
Во время парламентского заседания 19 мая Верховная Рада приняла законопроект "О системе иновещания Украины". Документ предусматривает, что государственные каналы смогут транслироваться на оккупированных территориях и в приграничных районах.
"За" принятие этого законопроекта проголосовал 231 народный избранник. Об этом сообщила корреспондентка 24 канала.
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Документ предусматривает, что мультимедийная платформа иновещания Украины будет работать в цифровом и аналоговом эфирах, а также кабельных сетях временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, Крыма и Севастополя, в районах, граничащих с этими временно оккупированными территориями.
Также говорится о том, что эфирное вещание будет осуществляться в приграничных районах Украины, граничащих с Россией или другими странами, где транслируют российские телеканалы и радиостанции. Отметим, что такими территориями являются , например, Беларусь и Молдова.
Справка. В тексте законопроекта указано: программы мультимедийной платформы создаются на украинском языке, а также на других, в зависимости от целесообразности и неотложности использования определенного языка для достижения цели деятельности МПИУ.
Что еще приняли нардепы во время заседания
- Заседание началось с того, что народные избранники сократили рабочий день для того, чтобы в Верховной Раде успевать провести дезинфекцию в здании. Поэтому во вторник и четверг они будут работать с 10 утра до 15:00 с 30-минутным перерывом в 12:00. А в среду и пятницу будут работать в обычном режиме.
- Верховная Рада разблокировала подписание банковского или так называемого "антиколомойского" закона. Теперь председатель парламента Дмитрий Разумков может подписать законопроект и передать его на подпись президенту Украины.
- Известно, что 22 мая депутаты заслушают отчет правительства. В частности, должен выступить министр здравоохранения Максим Степанов. Журналистка 24 канала рассказала, что сейчас фракция "Голос" начала собирать голоса за увольнение главы Минздрава, так как он не справляется со своими обязанностями.
- Депутаты на этой неделе не будут рассматривать законопроект о двойном гражданстве. Пока еще неизвестно, когда они вернутся к этому документу.
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