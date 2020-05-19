Рада приняла законопроект о государственном вещание на оккупированных территориях

Во время парламентского заседания 19 мая Верховная Рада приняла законопроект "О системе иновещания Украины". Документ предусматривает, что государственные каналы смогут транслироваться на оккупированных территориях и в приграничных районах.

"За" принятие этого законопроекта проголосовал 231 народный избранник. Об этом сообщила корреспондентка 24 канала.

Читайте также Рада разблокировала подписание "антиколомойского закона": все подробности

Документ предусматривает, что мультимедийная платформа иновещания Украины будет работать в цифровом и аналоговом эфирах, а также кабельных сетях временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, Крыма и Севастополя, в районах, граничащих с этими временно оккупированными территориями.

Также говорится о том, что эфирное вещание будет осуществляться в приграничных районах Украины, граничащих с Россией или другими странами, где транслируют российские телеканалы и радиостанции. Отметим, что такими территориями являются , например, Беларусь и Молдова.

Справка. В тексте законопроекта указано: программы мультимедийной платформы создаются на украинском языке, а также на других, в зависимости от целесообразности и неотложности использования определенного языка для достижения цели деятельности МПИУ.

Что еще приняли нардепы во время заседания

Заседание началось с того, что народные избранники сократили рабочий день для того, чтобы в Верховной Раде успевать провести дезинфекцию в здании. Поэтому во вторник и четверг они будут работать с 10 утра до 15:00 с 30-минутным перерывом в 12:00. А в среду и пятницу будут работать в обычном режиме.



Верховная Рада разблокировала подписание банковского или так называемого "антиколомойского" закона. Теперь председатель парламента Дмитрий Разумков может подписать законопроект и передать его на подпись президенту Украины.



Известно, что 22 мая депутаты заслушают отчет правительства. В частности, должен выступить министр здравоохранения Максим Степанов. Журналистка 24 канала рассказала, что сейчас фракция "Голос" начала собирать голоса за увольнение главы Минздрава, так как он не справляется со своими обязанностями.



Депутаты на этой неделе не будут рассматривать законопроект о двойном гражданстве. Пока еще неизвестно, когда они вернутся к этому документу.

Верховная Рада провела парламентское заседание: видео

