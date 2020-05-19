Рада ухвалила законопроєкт про державне мовлення на окупованих територіях

Під час парламентського засідання 19 травня Верховна Рада ухвалила законопроєкт "Про систему іномовлення України". Документ передбачає, що державні канали зможуть транслюватися на окупованих територіях і в прикордонних районах.

"За" ухвалення цього законопроєкту проголосував 231 народний обранець. Про це повідомила кореспондентка 24 каналу.

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Документ передбачає, що мультимедійна платформа іномовлення України буде працювати у цифровому та аналоговому ефірах, а також кабельних мережах на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, Криму і Севастополя, у районах, що межують з цими тимчасово окупованими територіями.

Також йдеться про те, що ефірне мовлення здійснюватиметься у прикордонних районах України, які межують з Росією або іншими країнами, де транслюють російські телеканали і радіостанції. Відзначимо, що такими територіями є, наприклад, Білорусь та Молдова.

Довідка. У тексті законопроєкту вказано: програми мультимедійної платформи створюються українською мовою, а також іншими, в залежності від доцільності і невідкладності використання певної мови для досягнення мети діяльності МПІУ.

Що ще прийняли нардепи під час засідання

Засідання розпочалося з того, що народні обранці скоротили робочий день для того, щоб у приміщенні Верховної Ради встигати провести дезінфекцію у будівлі. Відтак у вівторок і четвер вони працюватимуть з 10 ранку до 15:00 зі 30-хвилинною перервою о 12:00. Натомість у середу й п'ятницю працюватимуть у звичному режимі.

Верховна Рада розблокувала підписання банківського або так званого "антиколомойського" закону. Тепер голова парламенту Дмитро Разумков має змогу підписати законопроєкт та передати його на підпис президентові України.

Відомо, що 22 травня депутати заслухають звіт уряду. Зокрема, має виступити міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Журналістка 24 каналу розповіла, що наразі фракція "Голос" почала збирати голоси за звільнення очільника МОЗ, адже він не справляється зі своїми обов’язками.

Депутати цього тижня не розглядатимуть законопроєкту про подвійне громадянство. Поки ще невідомо, коли вони повернуться до цього документу.

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