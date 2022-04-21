Рада продлила действие военного положения в Украине
21 апреля 2022 , 15:38Читати новину українською
Источник:Алексей Гончаренко
Верховная Рада продлит военное положение в Украине с 25 апреля. Речь идет о 30 днях.
"Рада продлила действие военного положения в Украине с 5:30 25 апреля еще на 30 суток", – написал Гончаренко.
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Ограничение военного положения
Во время военного положения действует ряд ограничений. В частности, запрещено организовать массовые мероприятия, мирные собрания и митинги. Кроме этого, действуют следующие правила:
- нельзя отменить полномочия президента, правительства, Верховной рады, омбудсмена, судов, органов прокуратуры и т.п.;
- запрещено вносить правки в Конституцию Украины и Крыма;
- не законны любые выборы и референдумы;
- запрещено ущемлять права и свободы человека и гражданина. Речь идет об уровне права, невозможности лишения гражданства, неотъемлемом праве на жизнь, праве на свободу и личной неприкосновенности;
- запрещено использовать режим военного положения, чтобы применять пытки, жестокое обращение или наказание, унижающие человеческое достоинство.
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