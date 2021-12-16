Рада проголосовала за погашение задолженности перед шахтерами

Задолженность перед украинскими шахтерами выплатят уже в ближайшее время. Соответствующее решение 16 декабря приняла Верховная Рада.

Нардепы одобрили изменения в закон о Госбюджете-2021. Речь идет о задолженности по выплате текущей заработной платы работникам государственных угледобывающих угольных предприятий

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Шахтеры протестовали в Киеве

Утром 16 декабря шахтеры собрались у стен Офиса Президента и Верховной Рады. Они потребовали одобрить изменения в закон, чтобы им выплатили зарплату, которой не было уже несколько месяцев.

Протест горняков в Киеве / Фото Валентины Полищук

Горняки были в касках на голове, а в руках держали флаги и плакаты с надписями:

"Неужели чужой уголь сохранит энергобезопасность Украины?";

"Шахтеры поддерживают закон 5891-1";

"Наши семьи тоже хотят есть".

Шахтеры пришли под офис Президента / Фото Валентины Полищук

Горняки потребовали, чтобы им выплатили зарплату / Фото Валентины Полищук



В руках шахтеры держали плакаты / Фото Валентины Полищук



В Киев приехали шахтеры со всей Украины / Фото Валентины Полищук

Что известно о задолженности перед шахтерами

Горняки ГП "Львовуголь" часто остаются без зарплаты. Деньги за свою работу выбивают только протестами.

7 декабря горняки шахты "Червоноградская" отказались выходить на поверхность, так как размер задолженности уже составил 236 миллионов гривен.

Вскоре протест объявили работники 5-ти шахт Львовщины. В частности, они перекрывали дорогу.

13 декабря премьер Денис Шмигаль заявил, что долги перед шахтерами погасят в ближайшее время. На оплату их зарплаты будет выделено более 700 миллионов гривен.

14 декабря "Центрэнерго" перечислило предприятиям угольной отрасли 370 миллионов гривен.

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