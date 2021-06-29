Рада проголосовала за увеличение пенсий для чернобыльцев

Верховная Рада 29 июня поддержала закон об увеличении пенсий для чернобыльцев. Документ срочно передали на подпись спикеру Дмитрию Разумкову.

Законопроект №4555 приняли во втором чтении. Согласно закону, дополнительная пенсия за вред, который причинили здоровью и ежемесячная компенсация семьям за потерю кормильца во время Чернобыльской трагедии будет выплачиваться полностью. Таким образом она не будет зависеть от зарплаты, других пенсий и доходов.

Ранее Верховная Рада приняла законопроект о повышении пенсий чернобыльцам

Для начисления определенного размера пенсии украинцам, проработавшим на территориях радиоактивного загрязнения, будут исходить из следующих формул:

менее чем 12 месяцев: заработная плата за эти месяцы делится на число отработанных месяцев;

не менее 30 календарных дней в двух месяцах: зарплата определяется за любые фактические отработанные 30 календарных дней работы;

меньше чем месяц: зарплата определяется за один календарный месяц с добавлением к заработной плате на основной работе.

Непосредственные ликвидаторы имеют право на госпенсию

Непосредственные ликвидаторы и участники ядерных испытаний и военных учений с применением ядерного оружия, если они получили вследствие этого инвалидность, имеют право на госпенсии. Ее размер – 5 минимальных зарплат.

Сколько будут получать чернобыльцы с инвалидностью:

для первой группы – 16 080 гривен,

для второй группы – 12 987 гривен,

для третьей группы – 8 917 гривен.

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