Рада рассмотрит Госбюджет в первом чтении на этой неделе
18 октября 2021 , 13:28Читати новину українською
Источник:24 канал
Верховная Рада вскоре рассмотрит законопроект о государственном бюджете на 2022 год. Одобрят заключения и предложения депутатов.
Законопроект в первом чтении необходимо принять до 20 октября. Поэтому, вероятно, в этот день и будут голосовать. Об этом заявил спикер парламента Руслан Стефанчук, выступая в стенах Рады.
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Затем законопроект еще доработают
По результатам рассмотрения законопроекта в первом чтении Рада одобряет заключения и предложения депутатов, которые получают статус Бюджетных заключений.
Согласно этим заключениям, правительство обязано доработать проект Государственного бюджета на второе чтение.
Показатели госбюджета
- В законопроекте предусмотрен рост реального ВВП Украины на уровне 3,8%, инфляция (декабрь к декабрю) составит 6,2%,
- Доходы бюджета составят 1277,7 миллиарда гривен, что на 161,7 миллиарда гривен больше, чем в 2021 году;
- Расходы вырастут до 1465,7 миллиарда гривен;
- Прогнозируют, что дефицит будет на уровне 188 миллиардов гривен.