Рада рассмотрит Госбюджет в первом чтении на этой неделе

Верховная Рада вскоре рассмотрит законопроект о государственном бюджете на 2022 год. Одобрят заключения и предложения депутатов.

Законопроект в первом чтении необходимо принять до 20 октября. Поэтому, вероятно, в этот день и будут голосовать. Об этом заявил спикер парламента Руслан Стефанчук, выступая в стенах Рады.

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Затем законопроект еще доработают

По результатам рассмотрения законопроекта в первом чтении Рада одобряет заключения и предложения депутатов, которые получают статус Бюджетных заключений.

Согласно этим заключениям, правительство обязано доработать проект Государственного бюджета на второе чтение.

Показатели госбюджета

В законопроекте предусмотрен рост реального ВВП Украины на уровне 3,8%, инфляция (декабрь к декабрю) составит 6,2%,

Доходы бюджета составят 1277,7 миллиарда гривен, что на 161,7 миллиарда гривен больше, чем в 2021 году;

Расходы вырастут до 1465,7 миллиарда гривен;

Прогнозируют, что дефицит будет на уровне 188 миллиардов гривен.



Основные показатели госбюджета-2022 / Инфографика 24 канала