Законопроєкт у першому читанні необхідно прийняти до 20 жовтня. Тому, ймовірно, цього числа й голосуватимуть. Про це заявив спікер парламенту Руслан Стефанчук, виступаючи у стінах Ради.

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Потім законопроєкт ще доопрацюють

За результатами розгляду законопроєкту у першому читанні Рада схвалює висновки та пропозиції депутатів, які отримують статус Бюджетних висновків.

Відповідно до цих висновків, уряд зобов'язаний доопрацювати проєкт Державного бюджету на друге читання

Показники Держбюджету

У законопроєкті передбачено зростання реального ВВП України на рівні 3,8%, інфляція (грудень до грудня) складе 6,2%,

Доходи бюджету становитимуть 1277,7 мільярда гривень, що на 161,7 мільярда гривень більше, ніж у 2021 році;

Витрати зростуть до 1465,7 мільярда гривень;

Прогнозують, що дефіцит буде на рівні 188 мільярдів гривень.



Основні показники Держбюджету-2022 / Інфографіка 24 каналу