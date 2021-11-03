Рада рассмотрит назначение 4 новых министров в присутствии Зеленского
3 ноября 2021 , 20:33Читати новину українською
Источник:телеграм Верховной Рады
Верховная Рада в четверг, 4 ноября, соберется на пленарное заседание. Темой станут правительственные кадровые назначения.
Нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев заявил, что уже в 10:00 в Раду прибудет Владимир Зеленский. Других деталей политик пока не раскрыл.
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Во время заседания рассмотрят следующие назначения:
- Алексея Резникова на должность министра обороны Украины;
- Ирины Верещук на должность вице-премьер-министра Украины – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;
- Павла Климкина на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;
- Юлии Свириденко на должность первого вицепремьер-министра Украины – министра экономики Украины.
Зеленский уволил Демченко
- Зеленский в ноябре также уволил Вячеслава Демченко с должности начальника разведки Государственной пограничной службы. Его могут назначить председателем Государственной таможенной службы.
- По данным СМИ, Зеленский одобрил кандидатуру Демченко из-за его скромности. В частности, политик живет в служебном общежитии и ездит на Daewoo Lanos.
- Еще осенью 2020 года президент присвоил Демченко звание бригадного генерала.
Сообщение по телеграм-каналу Верховной Рады:
Завтра, 4 ноября, на пленарном заседании Верховной Рады будут рассмотрены правительственные кадровые назначения:
- о назначении Резникова Алексея Юрьевича Министром обороны Украины;
- о назначении Верещук Ирины Андреевны вице-премьер-министром Украины – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;
- о назначении Рябикина Павла Борисовича Министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;
- о назначении Свириденко Юлии Анатольевны первым вице-премьер-министром Украины – министром экономики Украины.