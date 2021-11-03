Рада рассмотрит назначение 4 новых министров в присутствии Зеленского

3 ноября 2021 , 20:33
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Источник:

телеграм Верховной Рады

Верховная Рада в четверг, 4 ноября, соберется на пленарное заседание. Темой станут правительственные кадровые назначения.

Нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев заявил, что уже в 10:00 в Раду прибудет Владимир Зеленский. Других деталей политик пока не раскрыл.

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Во время заседания рассмотрят следующие назначения:

  • Алексея Резникова на должность министра обороны Украины;
  • Ирины Верещук на должность вице-премьер-министра Украины – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;
  • Павла Климкина на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;
  • Юлии Свириденко на должность первого вицепремьер-министра Украины – министра экономики Украины.

Зеленский уволил Демченко

  • Зеленский в ноябре также уволил Вячеслава Демченко с должности начальника разведки Государственной пограничной службы. Его могут назначить председателем Государственной таможенной службы.
  • По данным СМИ, Зеленский одобрил кандидатуру Демченко из-за его скромности. В частности, политик живет в служебном общежитии и ездит на Daewoo Lanos.
  • Еще осенью 2020 года президент присвоил Демченко звание бригадного генерала.

Сообщение по телеграм-каналу Верховной Рады:

Завтра, 4 ноября, на пленарном заседании Верховной Рады будут рассмотрены правительственные кадровые назначения:

  • о назначении Резникова Алексея Юрьевича Министром обороны Украины;
  • о назначении Верещук Ирины Андреевны вице-премьер-министром Украины – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;
  • о назначении Рябикина Павла Борисовича Министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;
  • о назначении Свириденко Юлии Анатольевны первым вице-премьер-министром Украины – министром экономики Украины.
Автор: Мар'яна Бекало