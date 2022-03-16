Рада сделала последний шаг к присоединению Украины энергосистемы Европы

Размер государственных гарантий, под которые "Укрэнерго" может привлечь финансирование немецкого Кредитного учреждения по восстановлению (KfW), увеличен на миллиард гривен.

Финансирование увеличено с 823,68 миллиона гривен до 1 миллиарда 939,08 миллиона гривен, соответствующий закон о поправках в госбюджет-2022 (№7167) Верховная Рада приняла во вторник, 15 декабря, 342 голосами.

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В соответствии с ним средства привлекаются для реализации проекта "Повышение эффективности передачи электроэнергии (модернизация подстанций)" и проекта "Повышение эффективности передачи электроэнергии (интеграция украинской ОЭС в европейскую объединенную энергосистему)".

Увеличение госгарантий для "Укрэнерго" осуществлено путем снижения на такую же сумму – до 26 миллиардов 306,85 миллиона гривен гарантий относительно других проектов.

Что даст Украине присоединение к энергосистеме Европы

Это позволит улучшить Украине экономическую интеграцию в европейское общество.

Создаст целостность украинской энергосистемы.

Усилит конкуренцию.

Возможности для экспорта.

У Украины появятся возможности для экспорта собственной энергии на рынки других европейских стран.

Украину присоединят к европейской энергосистеме: смотреть видео