Рада сегодня разрушил миф оккупантов, – Зеленский о политическом единстве Украины

Прошел 20 день войны против российских захватчиков. Несмотря на напряженную борьбу, 15 марта состоялось заседание Верховной Рады, на котором практически единогласно был принят ряд важных законов.

По словам президента Владимира Зеленского, заседание было результативным. Народные депутаты показали незаурядное единство.

Отметьте Владимир Зеленский обратился к украинцам после 20 дней войны

Верховная Рада разрушила мифы врагов

Зеленский рассказал, что на заседании Верховной Рады 15 марта приняли экономические новации – налоговые послабления, которые должны сохранить рабочие места и дать бизнесу работать. В частности, установили нулевую ставку акциза и 7% НДС на горючее, чтобы стабилизировать цены и обеспечить поставки.

"Максимально упрощается регуляция бизнеса. Мы сокращаем деятельность органов контроля, чтобы не было никакой лишней проверки для тех, кто работает согласно украинскому законодательству и не нарушает права потребителей", – добавил президент.

Также нардепы приняли новый закон, согласно которому бойцам терробороны дадут необходимые гарантии – всех добровольцев признают участниками боевых действий. Приняли и техническое решение о продлении военного положения, чтобы эффективно защищать государство. Кроме того, во время заседания урегулировали все нюансы деятельности полиции в условиях военного положения.

Сейчас Зеленский ожидает принятых законов на подпись. Президент отметил, что он благодарен всем нардепам за то, что большинство голосований собрали более 340 голосов "за".

Это показывает политическое единство Украины. Наконец-то. Когда все партии и группы работают вместе в законно избранном парламенте, разрушается один из главных мифов оккупантов о том, что якобы украинская власть не представляет свободы народа. Еще и как представляет!

– подчеркнул Зеленский.

Президент подытожил, что всем коллаборантам, решившим немного поработать на оккупантам, нужно уже представлять, где же в Ростове они будут скрываться от наказания.

Смотрите ночное обращение Владимира Зеленского: