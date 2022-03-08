Рада сможет дистанционно принимать законопроекты: большинство нардепов были "за"

Теперь Верховная Рада сможет дистанционно принимать важные для Украины законопроекты. Однако такая возможность будет только в течение периода военного положения.

Нововведение украинского парламентаризма было анонсировано 8 марта. О нем написала спикер "Слуги народа" Юлия Палийчук.

Недавно Рада одобрила 14 законов и одно постановление из-за развязанной Россией войны

Подписалось большинство нардепов

Законопроект, предусматривающий такую ​​возможность, имеет номер 7129. Его полное название "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины о проведении дистанционных заседаний Верховной Рады Украины".

В настоящее время поставил свою подпись под ним уже 241 нардеп. Следует отметить, что закон предусматривает дистанционное голосование как право, а не обязанность.

Читайте полный текст сообщения из телеграма Юлии Палийчук:

Верховная Рада Украины сможет дистанционно принимать важные для Украины законопроекты во время военного положения.

Сообщаем о регистрации законопроекта 7129 "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по проведению дистанционных заседаний Верховной Рады Украины".

196 депутатов "Слуги Народа" поставили свои подписи под соответствующим законопроектом. В целом под этим документом собраны подписи 241 нардепа.

Законопроект прописывает дистанционное голосование как право, а не обязанность. Также он предусматривает вопросы, по которым дистанционное голосование не может быть применено. В частности, это вопрос мирного процесса.