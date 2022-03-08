Нововведення українського парламентаризму анонсували 8 березня. Про нього написала речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук.

Нещодавно Рада схвалила 14 законів та одну постанову через розв'язану Росією війну

Підписалися більшість нардепів

Законопроєкт, який передбачає таку можливість, має номер 7129. Його повна назва "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо проведення дистанційних засідань Верховної Ради України".

Наразі поставив свій підпис під ним вже 241 нардеп. Слід зауважити, що закон передбачає дистанційне голосування як право, а не обов'язок.

Читайте повний текст допису з телеграму Юлії Палійчук:

Верховна Рада України зможе дистанційно приймати важливі для України законопроєкти під час воєнного стану.

Повідомляємо про реєстрацію законопроєкту 7129 "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо проведення дистанційних засідань Верховної Ради України".

196 депутатів "Слуги Народу" поставили свої підписи під відповідним законопроєктом. В цілому під цим документом зібрано підписи 241 нардепа.

Законопроєкт прописує дистанційне голосування як право, а не обов'язок. Також він передбачає питання щодо яких дистанційне голосування не може бути застосованим. Зокрема, це питання мирного процесу.