На этой неделе нардепы соберутся на еще одно, третье по счету, внеочередное заседание. Из-за того, что на пленарных заседаниях рассматривают вопрос земельной реформы, другие важные законопроекты рассматривают на внеочередных.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в комментарии 24 каналу сообщила: заседание запланировано на 15 апреля. Она отметила: проведение этого заседания согласовывалось ранее.

Важно Зеленский инициировал ликвидацию Окружного админсуда Киева

Внеочередное заседание 15 апреля

Евгения Кравчук отметила: будут собираться нардепы из-за того, что Рада заблокирована правками по земельной реформе. Других вопросов накопилось много, поэтому придется проводить внеочередное заседание после пленарного.

Заметим. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент может провести и третье внеочередное заседание на этой неделе. Он отмечал, что заседание может состояться в четверг или пятницу.

Что касается рассматриваемых тем, то заместитель председателя фракции сообщила: это будут вопросы по растаможке авто на еврономерах, наказание чиновников за ложь в декларациях и прочее.

Законопроект о ликвидации ОАСК

Владимир Зеленский 13 апреля внес в Верховную Раду законопроект о ликвидации Окружного админсуда Киева. Впрочем, этот вопрос на следующем внеочередном заседании рассматривать не будут.

Об ОАСК, скорее всего, будет в повестке дня на следующей неделе. Его должен рассмотреть профильный комитет, должны ознакомиться нардепы,

– отметила Кравчук.

Работа Рады на этой неделе