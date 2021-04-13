Рада соберется на еще одно внеочередное заседание: будут ли рассматривать вопрос об ОАСК
На этой неделе нардепы соберутся на еще одно, третье по счету, внеочередное заседание. Из-за того, что на пленарных заседаниях рассматривают вопрос земельной реформы, другие важные законопроекты рассматривают на внеочередных.
Источник:24 канал
Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в комментарии 24 каналу сообщила: заседание запланировано на 15 апреля. Она отметила: проведение этого заседания согласовывалось ранее.
Важно Зеленский инициировал ликвидацию Окружного админсуда Киева
Внеочередное заседание 15 апреля
Евгения Кравчук отметила: будут собираться нардепы из-за того, что Рада заблокирована правками по земельной реформе. Других вопросов накопилось много, поэтому придется проводить внеочередное заседание после пленарного.
Что касается рассматриваемых тем, то заместитель председателя фракции сообщила: это будут вопросы по растаможке авто на еврономерах, наказание чиновников за ложь в декларациях и прочее.
Законопроект о ликвидации ОАСК
Владимир Зеленский 13 апреля внес в Верховную Раду законопроект о ликвидации Окружного админсуда Киева. Впрочем, этот вопрос на следующем внеочередном заседании рассматривать не будут.
Об ОАСК, скорее всего, будет в повестке дня на следующей неделе. Его должен рассмотреть профильный комитет, должны ознакомиться нардепы,
– отметила Кравчук.
Работа Рады на этой неделе
- Во вторник, 13 апреля, нардепы собрались на пленарное заседание, а после него – на два подряд внеочередных.
- В ходе очередного заседания нардепы продолжили рассмотрение поправок к земельной реформе.
- Сейчас продолжаются внеочередные заседания.
- Нардепы отклонили постановление о возврате льготного тарифа на электроэнергию по 90 копеек за первые 100 киловатт.
- Также Рада освободила выпускников школ от ГИА и приняла постановление о лечении сахарного диабета у детей.
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