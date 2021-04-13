Рада збереться на ще одне позачергове засідання: чи розглядатимуть питання про ОАСК
Цього тижня нардепи зберуться на ще одне – третє за рахунком, позачергове засідання. Через те, що на пленарних засіданнях розглядають питання земельної реформи, інші важливі законопроєкти залишаються на розгляд на позачергових.
Джерело:24 канал
Заступниця голови фракції Слуга народу Євгенія Кравчук у коментарі 24 каналу повідомила: засідання заплановане на 15 квітня. Вона зазначила: проведення цього засідання погоджувалося раніше.
Важливо Зеленський ініціював ліквідацію Окружного адмінсуду Києва
Позачергове засідання 15 квітня
Євгенія Кравчук зазначила: збиратимуться нардепи через те, що Рада заблокована правками щодо земельної реформи. Інших питань накопичилося багато, тому доведеться проводити позачергове засідання після пленарного.
Щодо тем, які будуть розглядати, заступниця голови фракції повідомила: це будуть питання щодо розмитнення ато на єврономерах, покарання чиновників за брехню у деклараціях та інше.
Законопроєкт про ліквідацію ОАСК
Володимир Зеленський 13 квітня вніс до Верховної Ради законопроєкт щодо ліквідації Окружного адмінсуду Києва. Втім, це питання на наступному позачерговому засіданні розглядати не будуть.
Про ОАСК, скоріш за все, буде в порядку денному на наступному тижні . Його має розглянути профільний комітет, повинні ознайомитися нардепи,
– зазначила Кравчук.
Робота Ради цього тижня
- У вівторок 13 квітня нардепи зібралися на пленарне засідання, а після нього – на два поспіль позачергові.
- У ході чергового засідання нардепи продовжили розгляд правок до земельної реформи.
- Наразі тривають позачергові засідання.
- Нардепи відхилили постанову про повернення пільгового тарифу на електроенергію у 90 копійок за перші 100 кіловат.
- Також Рада звільнила випускників шкіл від ДПА і ухвалила постанову про лікування цукрового діабету у дітей.
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