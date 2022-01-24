Такие обращения планируют принять уже в первую неделю после возобновления работы парламента. Об этом заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

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Россия шантажирует Украину

Верховная Рада планирует обратиться в ООН, Еврокомиссию и иностранные правительства и парламенты. Причиной является военный шантаж со стороны России.

Мы рассмотрим этот вопрос уже на этой неделе и уверен, что украинский парламент достойно ответит. Я хочу внести предложение безотлагательно зарегистрировать и принять постановление Верховной Рады об обращении к ООН, Европарламенту, правительствам и парламентам иностранных государств, парламентским ассамблеям, международным организациям по поводу неприемлемости военного шантажа в отношении Украины со стороны России, который она осуществляет с целью недопуска реализации европейских и евроатлантических стремлений Украины,

– заявил Стефанчук.

Также председатель Верховной Рады призвал глав фракций поскорее подписать обращение. Если парламент сделает это сегодня (24 января), то уже 25 января нардепы могут его одобрить.

Стефанчук подчеркнул, что Россия усиливает психологическое давление на Украину, в частности с помощью военного шантажа. По его словам, изоляция Кремля от мира настолько усилилась, что там уже серьезно размышляют над признанием псевдореспублик боевиков на оккупированном Донбассе.

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