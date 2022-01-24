Такі звернення планують ухвалити уже під час першого тижня після відновлення роботи парламенту. Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

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Росія шантажує Україну

Верховна Рада планує звернутися до ООН, Єврокомісії та іноземних урядів і парламентів. Причиною є військовий шантаж України з боку Росії.

Ми розглянемо це питання вже цього тижня, і впевнений, що український парламент гідно відповість. Я хочу внести пропозицію невідкладно зареєструвати та ухвалити постанову Верховної Ради про звернення до ООН, Європарламента, урядів та парламентів іноземних держав, парламентських асамблей, міжнародних організацій щодо неприйнятності військового шантажу щодо України з боку Росії, який вона здійснює з метою недопуску реалізації європейських та євроатлантичних прагнень України,

– заявив Стефанчук.

Також голова Верховної Ради закликав голів фракцій чимшвидше підписати звернення. Якщо парламент зробить це сьогодні (24 січня), то вже 25 січня нардепи можуть його схвалити.

Стефанчук наголосив, що Росія посилює психологічний тиск на Україну, зокрема через військовий шантаж. За його словами, ізоляція Кремля від світу настільки посилилася, що там уже серйозно роздумують над визнанням псевдореспублік бойовиків на окупованому Донбасі.

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