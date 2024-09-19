Рада таки приняла постановление об изменении названий 327 населенных пунктов
Источник:Ярослав Железняк
Рада приняла постановление о переименовании 327 населенных пунктов. За него проголосовал 281 депутат.
Впрочем, было изъято 6 населенных пунктов, из варианта, за который голосовали вчера. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил нардеп Ярослав Железняк.
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Что известно о новом постановлении
Новое Постановление об изменении названий 327 населенных пунктов принято без обсуждения. Но из варианта, который вчера голосовали, изъяли 6 населенных пунктов,
– сообщил Железняк.
За соответствующее решение проголосовал 281 депутат. Переименуют названия населенных пунктов, содержащих российские или советские нарративы, или русифицированные названия.
В частности, подлежат изменению названия, связанные с московскими деятелями, такими как Пушкино, Мичурина, Максима Горького, Кутузовка, Суворово, Некрасово и тому подобное.
Кроме того, предлагаются новые названия для населенных пунктов, отмечающих советские праздники или символику, например, Первое Мая, Першотравенка, Первомайское, Первомайское, Першотравенск, Маевка и тому подобное.