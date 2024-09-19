Втім, було вилучено 6 населених пунктів, з варіанту, за який голосували вчора. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив нардеп Ярослав Железняк.

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Що відомо про нову постанову

Нову Постанову про зміну назв 327 населених пунктів прийнято без обговорення. Але з варіанту, за який вчора голосували, вилучили 6 населених пунктів,

– повідомив Железняк.

За відповідне рішення проголосував 281 депутат. Перейменують назви населених пунктів, що містять російські або радянські наративи чи русифіковані назви.

Зокрема, підлягають зміні назви, пов'язані з московськими діячами, такими як Пушкіно, Мічуріна, Максима Горького, Кутузівка, Суворове, Некрасове тощо.

Крім того, пропонуються нові назви для населених пунктів, що відзначають радянські свята або символіку, наприклад, Перше Травня, Першотравенка, Первомайське, Першотравневе, Першотравенськ, Маївка тощо.