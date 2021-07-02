Этим документом внесли изменения в закон "Об Уставе гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Украины". За это нардепы голосовали 2 июля 278 голосами.
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В законе определен порядок захоронения военных
В законе говорится о том, как именно должно состояться захоронение погибших военных. Также определили полномочия военных должностных лиц в организации прощания.
Расширенные положения по погребению с ритуалом с почетным караулом в отношении:
- военнослужащих, погибших при защите независимости и территориальной целостности Украины,
- военных, погибших при исполнении обязанностей военной службы,
- умерших или погибших УБД,
- участников АТО/ООС,
- лиц с инвалидностью вследствие войны,
- миротворцев.
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С начала 2021 года на Донбассе погибли 46 героев
Отметим, что только с начала 2021 года на Донбассе погибли 46 украинских героев. Последним из тех, кому оборвал жизнь вражеский обстрел стал старший солдат Андрей Гонар. Он получил осколочное ранение у Песков 26 июня.