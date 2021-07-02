Цим документом внесли зміни до закону "Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України". За це нардепи голосували 2 липня 278 голосами.

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У законі визначений порядок поховання військових

У законі мовиться про те, як саме має відбутись поховання загиблих військових. Також визначили повноваження військових посадових осіб в організації прощання.

Розширені положення щодо поховання з ритуалом з почесною вартою щодо:

військовослужбовців, які загинули під час захисту незалежності та територіальної цілісності України,

військових, які загинули під час виконання обов'язків військової служби,

померлих або загиблих УБД,

учасників АТО/ООС,

осіб з інвалідністю внаслідок війни,

миротворців.

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З початку 2021 року на Донбасі загинули 46 героїв

Зазначимо, що лише з початку 2021 року на Донбасі загинули 46 українських героїв. Останнім із тих, кому обірвав життя ворожий обстріл став старший солдат Андрій Гонар. Він отримав осколкове поранення біля Пісків 26 червня.