Цим документом внесли зміни до закону "Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України". За це нардепи голосували 2 липня 278 голосами.
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У законі визначений порядок поховання військових
У законі мовиться про те, як саме має відбутись поховання загиблих військових. Також визначили повноваження військових посадових осіб в організації прощання.
Розширені положення щодо поховання з ритуалом з почесною вартою щодо:
- військовослужбовців, які загинули під час захисту незалежності та територіальної цілісності України,
- військових, які загинули під час виконання обов'язків військової служби,
- померлих або загиблих УБД,
- учасників АТО/ООС,
- осіб з інвалідністю внаслідок війни,
- миротворців.
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З початку 2021 року на Донбасі загинули 46 героїв
Зазначимо, що лише з початку 2021 року на Донбасі загинули 46 українських героїв. Останнім із тих, кому обірвав життя ворожий обстріл став старший солдат Андрій Гонар. Він отримав осколкове поранення біля Пісків 26 червня.