Рада уволила Лещенко и назначила Сольского главой Минагрополитики

Верховная Рада удовлетворила заявление об отставке министра аграрной политики Романа Лещенко. На его место парламентарии назначили Николая Сольского.

Решение об отставке Романа Лещенко поддержал 321 народный депутат из присутствующих 363. А назначение Сольского поддержали 294 избранника.

Напомним В Раду поступило заявление об отставке Романа Лещенко

До назначения на должность Николай Сольский возглавлял Комитет аграрной политики в Верховной Раде. Новый министр прошел в Верховную Раду на выборах 2019 года от партии "Слуга народа". По специальности – юрист.

Напомним, 23 марта стало известно о том, что Роман Лещенко подал в отставку с должности министра аграрной политики и продовольствия Украины. Уже утром его заявление об отставке по собственному желанию получили в Раде.

Роман Лещенко возглавлял Минагрополитики с 17 декабря 2020 года. В ноябре 2021 года на него совершили покушение.

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